Ülkemiz hentbolcularının Türkiye Milli Takım kamplarına katılımları devam ediyor.

11 Haziran - 2 Temmuz 2025 tarihlerinde Türkiye İzmir ve Alanya’da Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Plaj Milli Takım Kampına katılmak üzere ülkemizden ayrıldı. Sporcularımızın hedefi Temmuz ayında Türkiye Alanya da EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonasında mücadele edecek olan Türkiye Milli Takımını kadrosunda yer alabilmek .

MEDİNE BEŞLİ (DİGEM) , U17

ZEYNEP AKTAŞ (DiGEM), U17

ALMİNA GÜRLER (ŞAHLAN), U17

ATAHAN AKÇAM (UKÜ),U17

SAMED BEŞÖD (UKÜ),U17

ABDULLAH TEMEL (UKÜ),U17

ŞEMSİ YILDIRIM (GG) ,A TAKIM