Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli takımı Slovenya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler şampiyonasında mücadeleye devam ederken, maç temposu artıyor. 15-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovenya’nın Terme Olimpia şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Bilardo şampiyonası toplam 32 ülkenin katılımı ile 3 kategoride yapılan şampiyonada ülkemizin genç milli bilardocularımız U17 erkeler, U19 Erkekler, U19 Kızlarda mücadeleye devam ediyor.

GENÇ MİLLİLERİMİZ SAHNEDE

Slovenya’nın Terme Olimpia şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda 10 top disiplininde turnuvaya devam ediyor. Şampiyona 17 yaş altı ligi, 19 yaş altı erkekler, 19 yaş altı kızlar olmak üzere 3 kategoride gerçekleştiriliyor. Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’na 17 yaş altı liginde 79, 19 yaş altı erkeklerde 51, 19 yaş altı kızlar liginde 15 oyuncu oynadığı toplam 32 ülkenin katıldığı Şampiyonada genç millilerimiz U17 Erkekler, U19 Erkekler ve U19 Kızlar kategorisinde ikinci gün karşılaşmalarını oynadı.

İLK KEZ ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERİYORLAR

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç milli takımımız U17 kategorisi 10 top disiplininde ülkemizi temsil eden en küçük milli takım oyuncumuz 10 yaşındaki Kazım Uzay Özalp ilk kez uluslararası bir müsabakada yarışmanın heyecanını yaşıyor. Yine Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli Takımının diğer küçük sporcusu 11 yaşındaki Demir Demirkıran ilk kez yurt dışında bir şampiyonaya katılarak tecrübe kazanıyor.

ADA EFE KAZANDI

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda U17 kategorisi 10 top disiplininde ilk günü galibiyetle kapatan sporcumuz Ada Efe oldu.

İSMET HÜRYOL KAYBETTİ

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda U19 kategorisi 10 top disiplininde sporcumuz İsmet Hüryol rakibi Alessio Hybler’e kaybetti.

GALİBİYETİ KAÇIRDILAR

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda U19 kategorisi Kızlarda 10 top disiplini ile başlayan Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda ilk gün sporcularımız Sevimsu Yazganarıkan, Emine Yeğen galibiyeti ellerinden adeta kaçırdılar.

U17 Erkekler

İbrahim Pekşah 4-6 Romeo-Rio Rııgov

Kazım Uzay Özalp 1-6 Antónió Krisztián Farkas

Demir Demirkıran 1-6 Boris Dobersek

Ada Efe 6-5 Andrej Perıc

U19 Erkekler

İsmet Hüryol 4-7 Alessio Hybler

U19 Kızlar

Sevimsu Yazganarıkan 4-5 Iris Eıjmberts

Emine Yeğen 1-5 Lea-Marie Bockstegers