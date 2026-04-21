CTP Spor Komitesi adına yazılı açıklama yapan Özuslu, “Bizim Kıbrıs’ta, kendi adamızda başaramadığımızı İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar başarıyor” diyerek, yarın akşam Londra’da bir Kıbrıslı Türk takımı ile bir Kıbrıslı Rum takımının “Londra Challenge Kupası” finalinde karşı karşıya geleceğini kaydetti.

Londra’da 1882’den bu yana amatör futbolu yöneten ve çok sayıda ligi organize eden resmi London FA (Londra Futbol Federasyonu) tarafından düzenlenen turnuvada rakiplerini eleyen Mehmetçik (Galatya) Spor Kulübü ile Olympia Spor Kulübü arasındaki final müsabakasının saat 19.30’da başlayacağını ifade eden Özuslu, maçı kazanan tarafın London FA Sunday Challenge Kupası’nın sahibi olacağını belirtti.

-“Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin birlikte spor yapması adına önemli bir örnek”

Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin birlikte spor yapması adına önemli bir örnek teşkil eden final maçında her iki takıma da başarılar dileyen Özuslu, “Londra’da gerçekleşen bu ve benzeri örnekler, ülkemiz Kıbrıs’ta da sporun toplumlar arası ilişkilerde yakınlaşma sağlayacak, güveni artıracak şekilde ele alınması gerektiğini hatırlatması bakımından son derece önemlidir” dedi.

-Liderlere, “İki Toplumlu Spor Teknik Komitesi” kurulması çağrısı

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere, “İki Toplumlu Spor Teknik Komitesi” kurulması ve aktif çalışması yönünde teşvik edici olmaları çağrısı yapan Özuslu, şu ifadeleri kullandı:

“Adil, kalıcı, sürdürülebilir bir federal çözüme inanan ve bunun için mücadele veren CTP’nin Spor Komitesi olarak bütün Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri ve sporun paydaşlarını da Mehmetçik-Olympia final maçının verdiği mesajı okumaya, sporun birleştirici rolünü ön plana çıkarmaya davet ediyoruz.”