CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 30 Ağustos Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, sezonun sekizinci aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında, Yener Zihni 69 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 70 Net ile John Eldridge alırken, Bob Hodge de Net 73 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC’de turnuva programına 6 Eylül Pazar günü Yeşilyurt Open Golf Turnuvası ile devam edilecek.