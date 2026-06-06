Lapta Alsancak Çamlıbel(LAÇ) Kültür Sanat ve Spor Derneği bünyesinde faaliyet gösterecek olan LAÇ Kız-Erkek Güreş Takımı Güreş Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreninde sporcular, aileler, davetliler ve sporseverler bir araya geldi. Dernek yetkilileri, yeni salonun gençlerin spora yönlendirilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Açılışta konuşan yetkililer, güreş sporunun gelişimine katkı sağlayacak tesisin bölge gençlerine yeni fırsatlar sunacağını belirterek, projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Modern imkanlarla donatılan güreş salonunun, hem kız hem de erkek sporcuların gelişimine katkı sağlaması ve yeni şampiyonların yetişmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.