Özcan Bundak Anı Golf Turnuvası, Golf Federasyonu organizasyonu ile Korineum Golf Sahasında 11 Temmuz Cumartesi günü sıcak havaya rağmen geniş bir katılımla gerçekleşti.

Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada Hasan Kasapoğluları 41 Puan ile Şampiyon oldu. Turnuvanın ikincisi 38 Puan ile Ali Ratip Doğruer olurken, Mustafa Sedat da 37 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın en iyi Gross ödülünü ise Soner Yetkili kazandı.

Turnuvada verilen diğer ödüller ve kazananlar;

Çizgiye En Yakın Vuruş Ödülü : Gülay Garabli

Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş : Paul Grimsley

Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş : Claire Morley

Erkekler En Uzun Vuruş : Alexey Ivanov

Kadınlar En Uzun Vuruş : Gülay Garabli

Turnuva sonrasında kazananların ödülleri Federasyon yetkilileri ve Özcan Bundak’ın kız kardeşi Prof. Dr. Rüveyde Bundak tarafından takdim edildi.

Federasyon Başkanı Soner Yetkili, KKTC Golf Federasyonunda uzun yıllar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevler yapan ve geçtiğimiz Nisan ayında yaşama veda eden Özcan Bundak adına, bundan sonraki her yıl geleneksel olarak turnuvanın gerçekleştirileceğini belirtti.