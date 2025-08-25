İzmir’de düzenlenen U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda piste çıkan genç sporcu, kendi yaş grubunda birinciliği elde ederek büyük umut verdi.

Hafta sonu İzmir’de gerçekleştirilen U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda, genç atlet Turgut Çelikoğlu, antrenörü Reşat Oğuz eşliğinde piste çıktı. Kendisinden yaşça büyük rakipleriyle yarışan Çelikoğlu, 100 metre finalini genel sıralamada 7. sırada tamamlarken, kendi yaş grubunda ise 1. olmayı başardı.

Bu önemli derecesiyle hem ailesini hem de antrenörünü gururlandıran genç atlet, geleceğe dair de umut verdi. Antrenör Reşat Oğuz, öğrencisinin performansıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Turgut, yaşça büyüklerle yarışmasına rağmen finale kadar yükselip 7. olmayı başardı. Kendi yaş grubunda ise Türkiye 1.’si olması, beni ve ailesini gururlandırdı. Gelecek seneler için çok umutluyum. Kendisini ve özverili ailesini kutluyorum. Ayrıca bize sağladığı imkânlardan dolayı federasyonumuza teşekkür ederim.”