Yusuf Karayusufoğlu

Sapanca'da (Türkiye) 23-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası’na katılan yedi kişilik KKTC sporcuları başarılı oldular. Türkiye'nin her yanından 20-80 yaş arası masa tenisçinin katıldığı masa tenisi turnuvasında KKTC masa tenisçileri şu sonuçları elde ettiler.

Fadıl Olguner;

70-74 yaş grubunda ikinci,

64-69 yaşta üçüncü,

60+çift maçlarında üçüncü,

Consolition birincisi olarak 4 derece aldı.

Tağmaç Özberk;

Açık Turnuvada ikinci,

Çiftlerde üçüncü,

Tek erkek 20+'da üçüncü oldu.

Değer Baysal;

Teklerde ve çiftlerde iki üçüncülük elde etti.

Gülşah Şeherli;

40 yaşta teklerde ve çift bayanlarda iki tane üçüncülük kazandı.

Selda Orhon ise bir Comsolution birinciliği kazandı.