Yusuf Karayusufoğlu
Sapanca'da (Türkiye) 23-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası’na katılan yedi kişilik KKTC sporcuları başarılı oldular. Türkiye'nin her yanından 20-80 yaş arası masa tenisçinin katıldığı masa tenisi turnuvasında KKTC masa tenisçileri şu sonuçları elde ettiler.
Fadıl Olguner;
70-74 yaş grubunda ikinci,
64-69 yaşta üçüncü,
60+çift maçlarında üçüncü,
Consolition birincisi olarak 4 derece aldı.
Tağmaç Özberk;
Açık Turnuvada ikinci,
Çiftlerde üçüncü,
Tek erkek 20+'da üçüncü oldu.
Değer Baysal;
Teklerde ve çiftlerde iki üçüncülük elde etti.
Gülşah Şeherli;
40 yaşta teklerde ve çift bayanlarda iki tane üçüncülük kazandı.
Selda Orhon ise bir Comsolution birinciliği kazandı.