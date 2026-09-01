Gemi İnşaat Mühendisi Erdal Kılıç, Cüneyt Özdemir’in canlı yayınına katılarak Girne açıklarında batan Filo Jet isimli gemiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıç, gemiyi 2016 yılında tamir için çağrıldığında gördüğünü belirterek, geminin Taşucu’nda karaya oturtulduğunu ve baş kısmından yara aldığını söyledi.

Gemide “çok ağır yapısal hasar” bulunduğunu ifade eden Kılıç, teknenin yüksek teknolojiye sahip “sandviç konstrüksiyon” yapıda olduğunu, bu nedenle tamirinin de nitelikli ve zor bir işlem gerektirdiğini anlattı.

Kılıç, o dönem hazırladığı raporlarda geminin mutlaka klas altında tamir edilmesi gerektiğini söylediğini ancak gemi sahipleriyle teknik anlamda anlaşamadıklarını öne sürdü.

Daha sonra konunun mahkeme aşamasına taşındığını belirten Kılıç, geminin el yoluyla bir Yunan firmaya tamir ettirildiğinin mahkemede beyan edildiğini söyledi.

Kılıç, geminin iki kez hasar aldığını ve her iki hasarın da ehil olmayan kişiler tarafından tamir edildiğini yakından bildiğini iddia etti. Gemide yaklaşık 50 saatlik inspeksiyon yaptığını, röntgen ve ultrasonik tahliller gerçekleştirdiğini de ifade etti.