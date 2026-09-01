Girne'den Taşucu'na hareket ederken denize batan gemide bulunan ve sağ kurtulan 17 yaşındaki Deniz Özpolat, kazanın ilk anlarında yaşananları anlattı. Özpolat, gemide büyük bir panik yaşandığını belirtti.

Sarsıntılı yolculuğun ilk anlarını anlatan Özpolat, geminin daha en baştan dengesiz hareket ettiğini belirtti:

Özpolat şöyle dedi:

"Gemi ilk başta dalgaların üzerine sekerek gidiyordu. Suda normal bir şekilde ilerlemiyordu, adeta uçuyordu. Dalgaların üzerinden zıplaya zıplaya gidiyorduk."

Kısa süre sonra geminin alt tabanındaki deliklerden içeri hızla su dolmaya başladığını söyleyen genç kazazede şöyle dedi:

"Gövdedeki deliklerin hepsinden sular fışkırmaya başladı. Koltuklar suyla kaplanınca hepimiz panikledik ve mürettebata Sahil Güvenlik'i aramaları yönünde bağırmaya başladık. Ancak henüz açık denize bile çıkmamıştık."

Mürettebatın tehlikeyi gizlemeye çalıştığını öne süren Özpolat, olay sırasında beyaz gömlekli bir kaptan ile personellerin yolcuları yanlış yönlendirdiğini söyledi. Yolcuların dışarı çıkmasına izin verilmediğini belirten genç,

"Çıkış kapısını kilitlediler. Üzerimize kapıyı kapatıp 'Bekleyin, sizi çıkartacağız' dediler ama uzun süre dışarı çıkamadık. Can yeleklerine de ulaşamadık, birçoğumuz yeleksiz kaldık." dedi.