Girne–Taşucu seferi sırasında alabora olan FiloJet’le ilgili dikkat çekici bir belge gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Sözcü TV’deki “Günaydın Türkiyem” programında, gemi hakkında 2018 yılında hazırlandığı belirtilen teknik raporun ayrıntılarını açıkladı.

Küçükkaya’nın aktardığı bilgilere göre FiloJet’in 2018 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin HADO projesi kapsamında değerlendirilmesi gündeme geldi. Gemiyi inceleyen uzman tarafından hazırlanan raporda, katamaranın deniz koşullarına uygun olmadığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.

Sözcü’nün haberine göre raporda geminin göllerde kullanılmak üzere tasarlandığı belirtilirken, stabilite, yakıt sınırı ve iskele koşulları gibi konularda da risklere dikkat çekildi.

Küçükkaya canlı yayında söz konusu raporu gündeme getirerek, “Peki bu sefere nasıl izin verildi?” sorusunu yöneltti.

Ortaya çıkan rapor, facianın ardından yürütülen soruşturma açısından geminin teknik yeterliliği, denetim süreçleri ve sefer izinlerinin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Rapordaki değerlendirmelerin kazayla doğrudan bağlantısı ise yetkili soruşturmanın sonucunda netleşecek