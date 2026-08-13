Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ile Her Daim Doğa Dostları Grubu, Salamis Sulak Alanı’nda cumartesi günü temizlik yapacak.

Sulak alandaki kirliliğe dikkat çekmek ve çevre konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla organize edilen temizlik 06.30-07.30 saatleri arasında yapılacak.

Her Daim Doğa Dostları ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu adına Yusuf Şentuğ yaptığı açıklamada, doğaya duyarlı herkesi Yeniboğaziçi Halk Plajı otopark alanında buluşmaya çağırdı.

Salamis ormanı sulak alanı ve sahilinde plastik şişe, ambalaj ve çeşitli atıkların çevre kirliliğine yol açtığını belirten Şentuğ, bunun Salamis’in endemik bitkilerine, sulak alanındaki kuşlarına ve deniz canlılarına yaptığı zarara dikkat çekti.

“Doğada yaşayan ve bizim dışımızdaki hiçbir canlı, kendi yaşam alanını yok edecek, kalıcı ve zararlı bir atık üretmez” diyen Şentuğ, bölgedeki ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini vurguladı.

Lojistik desteği, atıkların toplanması ve temizlik eldivenlerinin teminini Yeniboğaziçi Belediyesi’nin sağlayacağı etkinlikte doğa dostu torbaları da Oza Kahve firması temin edecek.



