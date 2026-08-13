Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Boğazköy Muhtarlık Binası’nı ziyaret ederek yurttaşların bölgeyle ilgili görüş, talep ve beklentilerini dinledi.

Ardından Dikmen Meydanı Köy Kahvesi’ne geçen Erhürman, yurttaşlarla sohbet ederek gündeme ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, daha sonra Taşkent 15 Ağustos Şehitler Stadı ile kulüp lokaline giderek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve Kıbrıs sorununa ilişkin yurttaşlara bilgi veren Erhürman, soruları da yanıtladı.