Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Dairesi Müdür mevkiine Hayran Bolkan atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Hayran Bolkan’ın ataması dünden itibaren geçerli oldu.

Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü kriterlerinin değiştirilmesiyle ilgili geçtiğimiz dönemde ciddi uyarılarda bulunan ve özellikle kriterlerden biri olan “B2 İngilizce bilme” şartının “B1 seviyesine düşürülmesi“ne şiddetle karşı çıkan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Kürşad Hüdaverdioğlu, bir Hava Trafik Kontrolörü’nün göreve başlayabilmesi için gerekli görülen yabancı dil seviyesinin, kurumun uluslararası temaslarda bulunan en üst yöneticisi için gerekli görülmemesi, kamu yönetimi açısından ciddi bir çelişki olduğuna vurgu yaptı.

Hüdaverdioğlu, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü kriterlerinin değiştirilmesi gündeme geldiğinde, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak açık bir uyarıda bulunduklarını; hizmet yılı kriterlerinin yeniden düzenlenmesine karşı olmadıklarını ancak Müdürlük için aranan B2 İngilizce seviyesinin B1’e düşürülmesinin kurumsal bir ihtiyaçla açıklanamayacağını ve düzenlemenin “adrese teslim” bir atamanın önünü açacağı yönünde ciddi şüphe yarattığını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Tüm uyarılarına rağmen söz konusu değişikliğin; Haziran ayında Cumhuriyet Meclisi tatile girmeden önce gerçekleştirilen son toplantıda, yangından mal kaçırırcasına bir aceleyle onaylandığını belirten Hüdaverdioğlu, aradan geçen kısa süre ise neden bu kadar acele edildiğini bugün çok daha anlaşılır hâle getirdiğini kaydetti.

Hüdaverdioğlu, “B2 kriterinin B1’e düşürülmesiyle oluşan yeni koşullara uygun tek bir aday bulunmuş ve bugün söz konusu kişi Sivil Havacılık Dairesi Müdürü olarak atanmıştır” dedi.