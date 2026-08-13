Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), işlediği suçlardan dolayı iki yıl hapis cezası alan kurum çalışanı için bugün Disiplin Kurulu’ndan “işe başlama” kararı çıkması halinde şok eylemler yapacakları uyarısında bulundu; yetkilileri bu “yanlıştan” dönmeye çağırdı.

EL-SEN Yöneticileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika söz konusu kişinin durumuna ilişkin Kıb-Tek Disiplin Kurulu’nun kararının bugün okunacağını bildirerek, Kıb-Tek'te yolsuzluk yapanlara ve bunlara yandaşlık eden siyasi bürokratlara göz kapamanın sendikal anlayışa ters düştüğü vurgulandı.

-Tuğcu

Kıb-Tek önünde konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, hapis cezası alan çalışanın işe devam etmesi yönünde bir karar alındığını ve bu kararın bugün okunacağını savunarak, bu karardan dönülmezse eylem yapacakları uyarısında bulundu. Tuğcu, “işe başlama” kararı verdiğini ileri sürdüğü bazı kurum yöneticilerini de davaları ve soruşturmaları bulunduğu iddiasıyla eleştirdi.

İlgili yasaya göre bir yıldan fazla hapis cezası alan devlet ve kurum çalışanlarının işten atılması gerektiğini anımsatan Tuğcu, bu kuralın sendika ile kurum arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde de bulunduğunu belirtti.

Bahse konu çalışanın işlediği suçlar ve aldığı ceza nedeniyle işten atılacağının kendilerine söylendiğini ancak atılmadığını ve sendikanın talebi üzerine Disiplin Kurulu’nun toplandığını savunan Tuğcu, “Bu adamın tekrardan işe başlatılması kararı alınıyor ve bugün bu karar kendisine, yüzüne okunacak.” dedi. Tuğcu, bu kişinin işe başlatılması halinde, Sendika Yönetim Kurulu’nda alınan karar uyarınca çok sert ve şok eylemler yapacaklarını da ekledi.

-Peksever

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de bahse konu çalışanın işlediği suçlar ve süreçle ilgili bilgi verdi.

Kıb-Tek’te yolsuzluklar yapanlara ve bunlara yandaşlık eden siyasi bürokratlara göz kapamanın sendikal anlayışa ters düştüğünü vurgulayan Peksever, konu olan çalışanın “rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, yasa dışı çıkar sağlama” gibi yüz kızartıcı suçlardan iki yıl ceza aldığını ve 13 ay hapis yattığını anlattı.

“Biz sendika olarak haklının yanında olduğumuz gibi haksızlığında karşısında olmaya devam edeceğiz.” diyen Peksever, çalışan hapisten çıktıktan sonra disiplin sürecinin işletilmediğini ve Ahmet Tuğcu’nun talebi sonrasında Kıb-Tek Genel Müdürü’nün soruşturma memuru atadığını söyledi. Peksever, soruşturma memurunun raporunda da konunun disiplin kuruluna sevk edilmesinin istendiğini kaydederek, Toplu İş Sözleşmesi’nde ise işlenen suçların karşılığının işten çıkartılma cezası olduğunu söyledi.

Bu kişinin işine devam etmesi yönünde karar alındığı bilgisini aldıklarını söyleyen Peksever, bu konunun bir emsal teşkil edeceğini vurguladı ve “Kurumda görevini kötüye kullanıp zimmetine para geçirdiği için yargılanan diğer iki kişiyi de mi işe devam ettireceksiniz? Yargılandığı süre zarfında terfi alan bu personeli işe devam ettirip de yine mi terfi ettireceksiniz?” sorularını sordu.

Peksever, kişinin işe başlaması ile ilgili kararın yasalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini de talep ederek, aksi takdirde kurum içerisindeki iş barışının bozulacağı ve disiplin süreçlerinin bir kez daha sekteye uğrayacağını belirtti.

-Bıçaklı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikası (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ise “hukuk devleti” vurgusu yaparak, bazı makamlara gelen kişilerin kurumları kendi şirketleriymiş gibi yönetemeyeceğini söyledi.

Kamu Görevlileri Yasası’nda hangi suçları işleyenlerin kamu görevinde çalışamayacağının açık şekilde yazdığını belirten Bıçaklı, “Burası bir hukuk devletidir. Herkes, hepimiz yasalara, kurallara uyacağız. Bu tartışma konusu değil.” dedi.

Gayrı yasal kararlar alıp uygulayanlara da ceza uygulanması gerektiği görüşünü de ortaya koyan Bıçaklı, yöneticilere yasalara uymaları, gayrı yasal işlerden vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

-Bengihan

EL-SEN’e destek vermek üzere Kıb-Tek önüne gelen Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da söz alarak, mevcut yönetimdeki zihniyetin yasadışı kararlar almasa şaşırmadığını dile getirdi.

Kamu dairelerinde benzer suçlar işleyenlere nasıl caydırıcılık sağlanacağını sorgulayan Bengihan, “Siz caydırıcılığı böyle mi sağlayacaksınız?” diye sordu.

Hükümet partilerini yandaşlarını koruyarak yüz kızartıcı suçlarını affetmeye çalışmakla suçlayan Bengihan, bunun ülke değer yargılarına, kültürüne ve geleceğine yönelik bir "darbe" olduğunu savundu.

“Bu kabul edilemez.” diyen Bengihan, bu kişinin işe başlatılması halinde bu suçların normalleştirileceği, insanların suça motive edileceğini ileri sürdü.

"İdare işe başlatma kararı alsa da bu kararın hukuka aykırı olacağını" kaydeden Begihan, "idari işlemin hukuk yoluyla düşürüleceğini" söyledi.

"Bile bile, kültürümüze gelenek öf ve adetlerimize aykırı ve toplum tarafından kabul görmeyen bir şeyleri sıradanlaştırıyorsunuz.” diyen Bengihan, sendikaların buna müsaade etmeyeceğini vurguladı.