Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, İskele’de, kahvehaneleri ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, beraberindeki heyet ile birlikte ziyaretlerde, halkın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Nereli, çözüm önerilerini paylaştı ve seçimi kazanmaları halinde İskele’yi; "CTP’nin markalaşmış belediyecilik anlayışıyla" buluşturacaklarını söyledi.

Ziyaretlerde Nereli’ye, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

-“Halkla birlikte yöneteceğiz, herkes kazanacak, İskele kazanacak”

Ziyaretlerde konuşan İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, 6 Aralık’tan sonra İskele’de insanı merkeze alan, ulaşılabilir, çağdaş ve sosyal bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Genç ve alanında uzman bir ekiple halkın içinde olacaklarını ifade eden Nereli, İskele ve köylerinin geleceğini halkla birlikte şekillendireceklerini belirtti.

Halkın sesine kulak veren, önerileri dikkate alan ve yurttaşlarla sürekli iletişim halinde olan bir belediye yönetimi oluşturacaklarını dile getiren Nereli, “İskele halkının bize her zaman ulaşabileceği, sorunlarını ve önerilerini doğrudan aktarabileceği bir yönetim anlayışı oluşturacağız. CTP’nin markalaşmış ‘Herkes için hizmet’ anlayışını İskele’yle buluşturacağız” dedi.

İskele’yi insan odaklı, çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirten Nereli, “Halkla birlikte yöneteceğiz. Herkes kazanacak, İskele kazanacak” ifadelerini kullandı.

İskele ve köylerinin gelişimi için ortak akıl ve dayanışmayla hareket edeceklerini kaydeden Nereli, her bölgenin ihtiyacını yerinde tespit eden ve hizmette eşitliği esas alan bir yönetim ortaya koyacaklarını söyledi.

Nereli, İskelelilerin yaşadıkları kentten gurur duyacağı, kendilerini belediye yönetiminin bir parçası hissedeceği bir İskele yaratmak için çalışacaklarını belirtti.