Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Celal Bayar başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Meclis Şeref salonundaki kabulde ilk sözü alan Celal Bayar, yeni yönetimle ilk ziyareti Öztürkler'e yaptıklarını söyledi.

Bayar, dernek olarak devlet, Anavatan ve bayrak etrafında kenetlenmenin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının her alanda güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Bayar, Kıbrıs Türk halkının adada ilelebet varlığını sürdürebilmesi için sadece siyasi değil; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da güçlü olması gerektiğine inanç belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de EOKA’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen eylem ve açıklamalara tepki göstererek, bu girişimlerin geçmişin karanlık sayfalarını yüceltme çabası olduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler, EOKA’nın “vatansever” gibi gösterilmeye çalışıldığını ancak gerçekte bir terör örgütü olduğunu ifade etti.

Öztürkler, “İstedikleri kadar çaba göstersinler, Kıbrıs Türk halkı EOKA’nın ne olduğunu çok iyi bilmektedir” dedi.

Rum liderliği ve Rum Meclis Başkanı’nın açıklamalarını da değerlendiren Öztürkler, söz konusu söylemlerin Kıbrıs’ta masum insanlara acı, gözyaşı ve ölüm getirmiş bir zihniyeti savunduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Öztürkler, “Bu anlayış barışa değil, açıkça düşmanlığa hizmet etmektedir. Hiç kimse terörle anılan bir geçmişi aklamaya çalışamaz.” ifadelerini kullandı.