Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Kostas Fitiris, bir grup fanatik tarafından güneyden kuzeye taş ve patlayıcı madde atılması olayının “abartılmaya çalışıldığını” söyledi; “konunun soruşturulduğunu, şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılmadığını” ifade etti.

CyBC radyosuna konuşan Adalet Bakanı, “Birisi bir meseleyi abartmak istediğinde, o mesele gerçekten var olsa bile bunu yapabilir; Türkler de bu tür şeylerde uzmandır” dedi.

Fitiris, konunun soruşturulduğunu ve şu ana kadar polisin herhangi bir bilgiye ulaşamadığını sözlerine ekledi.

Fitiris, "bu eylemlerin özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler açısından sorunlara yol açtığını" söyledi.

EOKA’nın kuruluş yıldönümü olan 1 Nisan günü, Yiğitler Burcu’nda meydana gelen olayda, bir grubun güneyden kuzeye taş ve havai fişek attığı ortaya çıkmıştı.