Gazimağusa’da bugün meydana gelen iş kazasında, 55 yaşındaki Mustafa Kılınç hayatını kaybetti.

2025 yılının ilk ölümlü iş kazası saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi, 3’üncü Sokak’taki Çeten Yapı Markete ait ambarda oldu.

Ambarda, blok halindeki profil demirler, raflara yerleştirildiği sırada, yaklaşık 2 metre yükseklikten Mustafa Kılınç’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.