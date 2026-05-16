

16 Mayıs 2026 tarihinde, saat 00.40 sıralarında, Gemikonağı’nda sakin Buse KARA (K-21), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.