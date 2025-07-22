Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Sorumlusu Emirali Evcimen, Citadel Kale Lions Kulübü Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ve Kulüp Sekreteri ile Proje Tasarımcısı Yusuf Özküçük, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı makamında ziyaret etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, ziyarette, Citadel Kale Lions Kulübü tarafından Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan kafe projesi ele alındı.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama entegrasyonunu ve mesleki beceriler edinmesini hedefleyen proje kapsamında, Belediye’den iş birliği ve destek talep edildi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, projeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi olarak söz konusu sosyal sorumluluk projesine destek vereceklerini belirtti.

Başkan Uluçay, özel gereksinimli bireylerin üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasını hedefleyen tüm çalışmaları önemsediklerini ve bu tür iş birliklerine her zaman açık olduklarını vurguladı.

Ziyaret sonunda, projeye ilişkin teknik süreçlerin koordineli biçimde yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.