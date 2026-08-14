Bağımsızlık Yolu (BY), Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis'in güvenlik gündemiyle olağanüstü toplanması çağrısına destek belirterek, somut taleplerin görüşülmesini istedi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin taleplerine yer verilerek, her bölgede kadın sığınma evleri ve şiddet önleme merkezleri kurulması, polisin kadına yönelik şiddet birimlerinin bütün bölgelerde yeterli personelle ve 24 saat esasına göre çalıştırılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ülkeye kimlikle giriş-çıkış uygulamasına son verilmesi ve polisin sivil otoriteye bağlanması istendi.

İşsizlik yüzde 5’in altına inene kadar mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi ve yatay geçişler dışında yeni çalışma izni verilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, insan ticaretine ve kayıt dışı çalışmaya aracılık eden kişi ve şirketlerin kapatılması, sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması, üniversitelerin öğrenci adı altında ülkeye getirdikleri kişilerden sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

“Gece kulüplerinin kapatılması, kumarhane düzenine son verilmesi, Kuzey Kıbrıs’ı sanal bahis merkezine dönüştüren politikalardan vazgeçilmesi” talep edilen açıklamada, yeni oto galerisi izinlerinin durdurulması da istendi.

Servet vergisi uygulanması, kamu maliyesi ve denetim kurumlarının güçlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Oto galeri ve bireysel araç merkezli ulaşım politikalarına son verilerek, bütün bölgeleri kapsayan, düzenli, erişilebilir ve ücretsiz bir kamusal toplu taşıma ağı kurulmalıdır.” denildi.