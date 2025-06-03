-İskele’de kokain ve hintkeneviri

Polis Basın Bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. ekipleri, dün saat 11.00 sıralarında bir sitede, şüpheli gördükleri B.A.’nın (E-24) kullanımındaki araçta arama yaptı. Aramada yaklaşık 2 gram kokain ve 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunurken, B.A. tutuklandı.

- Girne’de sarma sigara içinde uyuşturucu

Aynı gün saat 23.30'da Girne’de faaliyet gösteren bir marketin giriş kapısı önünde yerde bulunan sigara paketi içinde, hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 4 sarma sigara ele geçirildi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. ekiplerinin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.K. (K-22) tespit edilerek tutuklandı.

- Gazimağusa’da sentetik cannabinoid ve hintkeneviri

öte yandan bugün saat 01.30’da Gazimağusa’da düzenlenen operasyonda ise, tasarrufundan yaklaşık 80 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren 17 kağıt ve hintkeneviri kalıntısı bulunan bir öğütücü ele geçirilen E.Ç. (E-22) ve H.K.T. (E-22) tutuklandı.

Polis, her üç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.