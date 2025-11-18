Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, park alanlarının trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

Açılışından itibaren ilk bir yıl ücretsiz olarak kullanılacak yeni park yerlerinin birincisi 56, ikincisi 44, üçüncüsünün ise 400 araç kapasitesine sahip olacağını kaydeden Uluçay, "Toplam 100 araçlık ilk iki park yerini aralık ayı başı itibarıyla hizmete açmayı hedefliyoruz. Sürecin devamında ise kademe kademe 400 araçlık büyük park alanımızı da kullanıma açacağız.” dedi.

Uluçay, yeni düzenlemelerle birlikte Salamis Yolu’nun sadece modern bir ulaşım hattı değil, daha planlı, güvenli ve erişilebilir bir kentsel alan kimliği kazanacağını ifade etti.

Park alanlarının devreye alınmasıyla birlikte yol kenarındaki düzensiz park sorununun büyük ölçüde ortadan kalkması, trafiğin daha akıcı hale gelmesi ve bölgenin kullanım düzeninin belirgin şekilde iyileşmesini beklediklerini kaydeden Uluçay, “Böylece hem sürücüler hem de yayalar için daha düzenli ve konforlu bir kullanım alanı oluşturulmuş olacak.” ifadelerini kullandı.

Uluçay, projenin Gazimağusa’nın günlük yaşamında hissedilir bir iyileşme yaratacağını kaydederek, “Proje, kent içi ulaşımı daha nitelikli hale getirerek Salamis Yolu’nun Gazimağusalıların yaşamını kolaylaştıran modern bir caddeye dönüşmesini sağlıyor.’’ ifadelerine yer verdi.