Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Koordinasyon Ofisi anlaşmasında olduğu gibi uluslararası anlaşma niteliği taşıyan protokolün de aynı yöntemle iptal edilebileceğini ileri sürdü.

Rahvancıoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın protokolü Meclis’e geri gönderme seçeneği de bulunduğunu ancak Meclis’in protokolü yeniden onaylaması halinde Cumhurbaşkanının anlaşmayı imzalamak durumunda kalacağı belirtti.

Münür Rahvancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman’a protokol konusunda “tarafını netleştirme” çağrısında bulunarak, “Hem sokak, hem sandık” tutumunun güçlendirilmesi gerektiğini savundu.