Gazimağusa Belediyesi, tarihi surlarda temizlik çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalarda Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında AB Destek Ofisi Koordinasyonuyla hibe edilen teknik ekipmanların kullanıldığı kaydedildi.
Teleskopik yükleyici üzerine monte edilen sepetli çalışma platformu sayesinde, özellikle yüksek ve erişimi güç sur duvarlarında oluşan yabani otların temizlendiği belirtilen açıklamada, ekipmanların tarihi dokunun korunması, surların yapısal bütünlüğünün zarar görmemesi ve çalışan güvenliğinin artırılması açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada, Gazimağusa’nın simgeleri arasında yer alan surlarda yürütülen çalışmalarla görüntü kirliliğinin önlenmesi ve bitki köklerinin taş yapıya verebileceği zararın engellenmesinin amaçlandığı ifade edildi.