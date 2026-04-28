Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) Surlariçi’nde devam ettirdiği dönüşüm ve yayalaştırma çalışmaları devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, tarihi dokuyla uyumlu şekilde ilerleyen çalışmaların, bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

Bölgedeki kamusal yaşamı canlandırma konusunda Uray Sokak’a Bandabuliya Sahnesi’nin kazandırılmasının da bir devamı olan Kuyumcular Sokak ve Mithat Paşa Sokak’ta başlatılan yayalaştırma çalışmaları, Haziran'da tamamlanacak.

Katılımcı bir anlayışla, bölge esnafının görüş ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanan çalışmalarda drenaj sistemleri yenilenirken altyapı güçlendirildi, zemin iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Ayrıca iki sokağın kesiştiği noktada yeni bir meydan oluşturularak kente önemli bir kamusal alan kazandırılacak.

-Harmancı incelemelerde bulundu, esnafın görüş ve önerilerini dinledi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kuyumcular Sokak’ı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Belediye yetkilileriyle birlikte yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi veren Başkan Harmancı, esnafın görüş ve önerilerini de dinledi.