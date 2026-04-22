23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Çatalköy ve Esentepe İlkokulu öğrencileri, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’u makamında ziyaret etti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlikte, başkanlık koltuğu bu yıl da sembolik olarak çocuklara devredildi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, belediye yönetimini yakından tanıma fırsatı bulurken, kente ilişkin görüş ve önerilerini de paylaşma imkânı elde etti. Çocuklar, çevre düzenlemeleri ve sosyal alanlara yönelik taleplerini dile getirerek yönetime katkı sunmanın heyecanını yaşadı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerin enerjisi ve neşesi dikkat çekerken, ziyaret sırasında yaşadıkları bölgelere dair beklentilerini de Başkan Kırok’a ilettikleri gözlemlendi.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise çocukların görüşlerinin kendileri için son derece değerli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti. Kırok, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.