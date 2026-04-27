Gazimağusa Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Dünya Belediyeler Birliği’nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (United Cities and Local Governments – Middle East and West Asia/UCLG-MEWA) üye oldu.

Gazimağusa Belediyesi, bu üyelikle birlikte 140 ülkede 240 bini aşkın belediyeyi kapsayan ve yaklaşık 5 milyar insanı temsil eden küresel yerel yönetim ağına dahil oldu.

Belediye’den verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Niğde’de gerçekleştirilen UCLG-MEWA Bölge toplantısına Gazimağusa Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali katıldı.

Başkan Uluçay, toplantı çerçevesinde ev sahibi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gazimağusa’nın kardeş şehri olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Toplantıya ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı ve aynı zamanda UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı Mahmut Özçınar da katılarak, Gazimağusa Belediyesi’nin üyelik sürecine aktif destek verdi.

Üyeliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Süleyman Uluçay, bu gelişmenin Gazimağusa için yalnızca bir üyelik değil, aynı zamanda stratejik bir vizyon adımı olduğunu belirtti.

“Gazimağusa artık küresel yerel yönetim ağının bir parçasıdır. Bu üyelik, kentimize uluslararası iş birliği, dayanışma ve proje üretme noktasında önemli kapılar açacaktır. Teknik, sosyal, kültürel ve eğitsel alanlarda elde edeceğimiz kazanımlar, Gazimağusa’nın gelişimine doğrudan katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullanan Uluçay, katkılarından dolayı Özçınar’a da teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada ayrıca üyeliğin, Gazimağusa’nın uluslararası düzeyde görünürlüğünü artıracağını ve kentin küresel ölçekte söz sahibi şehirler arasında yer almasının da önünü açacağı kaydedildi.

Belediye’nin UCLG-MEWA üyeliğiyle, uluslararası platformlarda daha etkin rol üstlenerek, kenti dünya şehirleri arasında daha güçlü bir konuma taşımayı, yeni projelerle yerel kalkınmayı desteklemeyi ve küresel deneyimleri yerel hizmetlere yansıtmayı hedeflediği belirtildi.