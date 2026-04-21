Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, 5 Mayıs'a süreceği öngörülen su kesintileriyle ilgili çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için ilgili kurumlarla temasların sürdürüldüğünü ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi başkanı Uluçay yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri Dairesi'nin dün başlayan kesintilerin 5 Mayıs'a kadar devam edeceğini öngördüğünü hatırlatarak, belediye bünyesinde bulunan 6 ile 22 ton kapasiteli 5 tanker ile başta hastaneler ve okullar olmak üzere öncelikli ihtiyaç noktalarına gerekli desteğin sağlandığını vurguladı.

- “Gazimağusa’ya 10 bin metreküplük yeni bir su deposu yapılması için proje hazır”

Gazimağusa’nın günlük su ihtiyacının bu mevsimde yaklaşık 15 bin ton, yaz aylarında ise 18 bin ton olduğunu ifade eden Uluçay, yaşanan sorunların tekrar etmemesi adına kalıcı adımların atıldığını, Devlet Su İşleri Dairesi ile iş birliği içinde Gazimağusa’ya 10 bin metreküplük yeni bir su deposu yapılması için projenin hazır olduğunu kaydetti.

Uluçay, ayrıca atıl durumda bulunan eski Deniz Suyu Arıtma Tesisi alanında yeni bir arıtma tesisi kurulmasına yönelik ihale hazırlıklarının sürdüğünü, ana hat arızalarının şehri doğrudan etkilememesi için Ercan kavşağından Gazimağusa’ya alternatif bir su hattı talep edildiğini ve projenin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.