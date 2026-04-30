II. Acapulco Sanat Çalıştayı, 27-29 Nisan 2026 tarihleri arasında Acapulco Hotel’de gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren çalıştay, bölgenin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağladı.

Baskı resim, seramik ve heykel alanlarında üretilen eserler sanatseverlerden yoğun ilgi görürken, etkinlik sanatsal üretim açısından dikkat çekici bir buluşmaya sahne oldu.

Geceye katılan Ceyhun Kırok, sanatın toplumları birleştiren evrensel gücüne dikkat çekerek bu tür organizasyonların bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kırok, ayrıca bölgede sanatsal etkinliklerin gelişimine katkı sağlayan İçim Çağıner Kavuklu’ya teşekkür etti.