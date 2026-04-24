Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkentte yaşayan 65 yaş üzeri bireyler için geleneksel hale gelen yemekli buluşma düzenledi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 13-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, LTB Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 1600 kişi katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da 10 gün boyunca düzenlenen etkinliklerde hazır bulundu.

Yaklaşık 2.900 üyeye düzenli olarak sağlık ve destek hizmetleri sunan LTB, bu kapsamda şeker ve tansiyon ölçümleri, pansuman hizmetleri, hastaneye ulaşım desteği, psikolojik danışmanlık ve kuaförlük hizmetleri sağlıyor. Belediye aynı zamanda, K.T. Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde 60 yaş ve üzeri bireyler için grup egzersizleri de düzenleniyor.

