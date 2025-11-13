Gazeteciler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün mahkemede Kıbrıs Genç TV muhabirinin, haber takibi sırasında bir zanlı yakını tarafından görüntü almasının engellenmek istendiği, ayrıca çekim yaptığı telefonuna fiziki müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

“Görüntülerde açıkça görülen bu saldırı, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik çirkin bir girişimdir. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, tek kaygısı kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basın mensuplarına yönelik bu tür saldırılar karşısında sessiz kalınmaması gerektiği de ifade edildi.

Gazeteciler Birliği açıklamasına şöyle devam etti;

“Yetkili makamların, bu çirkin davranışın gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Basına yönelik her türlü fiziki veya sözlü saldırı, demokratik değerlere ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Gazetecilerin görevlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez bir gereğidir.”