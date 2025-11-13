Sendika'dan verilen bilgiye göre, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastane önünde yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yasalara göre atanması gereken başhekimin hastaneye atanmadığını belirterek, “asıl” ve “sürekli” kadroda çalışan başhekim eksikliğinin hastanede “idari ve yönetsel” sıkıntılara” yol açtığını savundu.

Bengihan, şu an hastanede bir başı boşluk yaşandığını ileri sürerek bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın gereken zamanda ve sürede sorunların çözülmesi ile ilgili gerekli idari işlemeleri yapmamasından kaynaklandığını savundu. Bengihan, bakanlığın “büyük sorumluluğu” bulunduğunu da iddia eti.

-“Hastanede başhekim ve idare amiri eksikliği var…”

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhale çıkılıp sınavlarının yapılması gerekirken, son beş senedir vekalet verilerek görevlendirmeler yapıldığını ve bu şekilde başhekimlik açığın kapatılmaya çalışıldığını aktararak, “Şu an, hastanede vekâlet eden bir önceki başhekimin de emekli çıkmasıyla bir başıboşluk yaşanıyor” iddiasında bulundu.

Görevlendirme ve vekâlet usulü ile bu sorun çözülmeye çalışılırken hastanede farklı farklı doktorların görevlendirilmesi nedeniyle yetki karmaşası yaşandığını ileri süren Bengihan, “Hastanede, izin alırken ve işini yaparken yetki tartışması yaşanıyor, doktorlar kendi arasında sorumluluğun kimde olacağı yönünde karar üretemediği için bir başı boşluk var” ifadesini kullandı.

Bengihan ayrıca, hastanede uzun bir süreden beridir idare amiri eksikliğini de olduğuna dikkat çekerek, “Doktor ve hemşireler dışındaki diğer kamu görevlilerine görev verecek, izin verecek ve bir hastane idare amiri de yok.” dedi.

- “Hastanede başı boşluk var”

Bengihan, “Şu an hastanede bir başı boşluk yaşanıyor” diyerek, Sağlık Bakanlığı’nın hastaneyi ziyaret edip ne doktorların, ne hemşirelerin ne de kamu görevlilerinin sorunlarını dinlediğini savunarak, bu yetki karmaşasından dolayı bazı tartışmaların da yaşandığını ve hastanede çalışma barışının bozulduğunu iddia etti.

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından “asıl” ve “sürekli” kadroda başhekim için münhal ilan edip atama yapmasını ve Sağlık Bakanlığı’nın, başhekim atanıncaya kadar da başhekimliğe vekalet edecek olan kişiye karar vermesini talep etti.

Bengihan, bu adımların atılmaması halinde sendikanın yasal grev ve eylemlilik hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.