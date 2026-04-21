BTM 2 Ligi’nde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Gayretköy Gazi Spor Kulübü, üst sıraları hedefleyen bir yapılanma ile dikkat çekiyor. Kulüp, teknik ekipte yaptığı görevlendirmelerle iddiasını güçlendirdi.

Takımın başında teknik sorumluluk görevini Kemal Uçaner ve Erol Avunç üstlenirken, ikili sezon boyunca disiplinli oyun anlayışı ve mücadele gücü yüksek bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Kulüp çevresinden alınan bilgilere göre Gayretköy Gazi Spor, özellikle genç oyunculara fırsat vermeyi ve bunu tecrübeli isimlerle dengeleyerek sahada rekabetçi bir yapı kurmayı planlıyor. Teknik ekibin, hazırlık döneminde kondisyon ve takım uyumuna özel önem verdiği belirtiliyor.

BTM 2’de bu sezon rekabetin yüksek olması beklenirken, Gayretköy Gazi Spor Kulübü’nün hedefi “ilk sıralar ve şampiyonluk yarışının içinde kalmak” olarak öne çıkıyor.