BTM 2. Lig 6. Grup’ta mücadele edecek olan Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü, 2026 BTM 2. Lig sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüp, Yedikonuk Spor Kulübü forması giyen orta saha oyuncusu Doğuhan Aktaş’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Doğuhan Aktaş’ın mücadeleci yapısı, oyun bilgisi ve enerjisiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtilirken, oyuncuya “hoş geldin” mesajı verildi.

Kulüp yönetimi, yeni transferle birlikte hedeflerinin açık olduğunu vurgulayarak sezon hedefini “şampiyonluk” olarak duyurdu