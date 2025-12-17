GAÜ’den verilen bilgiye göre, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası ve “Kanlı Noel”de Rum terör örgütü EOKA’nın, Türk toplumuna yönelik saldırılarının 62'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma töreni, GAÜ İletişim ve Eğitim Fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğinde yapılacak.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde salı günü saat 11.00’de yer alacak etkinlik programı kapsamında, yönetmenliğini GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yaptığı "İlk Adım Şehitleri" belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

GAÜ Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve çeşitli bölümlerin öğrencilerinin sunumuna yer verilecek etkinlikte ayrıca, "World Press Photo 2025” ödüllü Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Murat Şengül ile bir söyleşi yapılacak.