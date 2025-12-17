Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde etkisi altında bisiklet süren bir kişi 3 ay hapse mahkum edildi.
Philenews’ün haberine göre, Limasol’da Ferit Paşa Sokağı'nda şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan 46 yaşındaki bisiklet sürücüsüne, tedbir amaçlı uyuşturucu testi yapıldı. Test sonucunda metamfetamin türü madde etkisi altında olduğu anlaşılan kişi tutuklandı.
Larnaka Kaza Mahkemesi, 46 yaşındaki bisiklet sürücüsüne 3 ay hapis, 5 ceza puanı verildi ve 6 ay süreyle sürüş ehliyeti alma yasağı getirildi.