Stat: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Osman Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan, Cem Öksüzoğluları

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Çelik, Fevzi, Mehmet Enes,İsmail, Ömer(Hasan), Emir Ali, Serhat, Kenan, İbrahim, Ramadan(Mustafa)

K.Kaymaklı: Hakkı, Gökhan, Mehmet Kaygısız, Alpay, Arda(Arcan), Mehmet Öztürk(Deran), Ferhat, Turgrul(Hasan), Toykan(Derviş), Yağış(Alp), İlyas.

Goller: Dk 45 İbrahim, Dk. 73 Serhat(Yeniboğaziçi), Dk 29 Yağış, Dk. 90 Deran (K.Kaymaklı)

Aksa 1. Ligin 10. Haftasının açılış maçında liderlik mücadelesi veren Yeniboğaziçi ile K.Kaymaklı arasında Yeniboğaziçi’nde oynanan zorlu ve çekişmeli karşılaşma 2-2 tamamlanarak takımlar puanları paylaştılar.

Dk. 4 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında topla buluşan Ramadan güzel bir ara pasıyla defans arkasında topla buluşan İbrahim kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top yandan auta gitti.

Dk.16 Orta alanda topla buluşan Ömer çok güzel bir ara pasıyla defans arkasına kaçan Kenan'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Dk. 25 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında topla buluşan İbrahim ters tarafta boşta olan Kenan'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci ayaklarıyla topu çıkararak gole izin vermedi.

Dk. 29 Hızlı gelişen K.Kaymaklı'nın atağında topla buluşan Tuğrul güzel bir pasla sağ kanatta defans arkasına sarkan Yağış'ı topla buluşturdu. Hızla ceza alanına giren Yağış çaprazdan şutunda top ters köşeden ağlarla buluştu. 0 – 1

Dk.38 Orta alanda Yeniboğaziçi defansından seken topla buluşan İlyas hızla ceza alanına ilerleyerek şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 45 Yeniboğaziçi'nin sağ kanattan gelişen atağında topla Kenan'ın son çizgiye inerek geriye ortaladığı topa kafayla dokunan İbrahim topu ağlarla buluşturdu. 1 – 1

Dk.55 Kaymaklı atağında Yeniboğaziçi ceza sahası önünde topla buluşan Tuğrul'un güzel şutunda kaleci Emre ayni güzellikte topu kornere çeldi.

Dk. 72 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Serhat'ın şutunda defansın arasından geçen top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

Dk. 76 Hızlı gelişen K.Kaymaklı atağında sağ kanatta topla buluşan Hasan hızla Yeniboğaziçi ceza alanı içine girerek yerden kestiği topa gelişine vuran İlyas'ın topunu Ömer çizgiden çıkardı.

Dk.90 Kaymaklı'nı kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topla buluşan Deran'ın şutunda top köşeden ağlara gitti.2- 2

90+5 Hasan'ın ceza sahası önünden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 -2 tamamlandı.