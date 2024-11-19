Türkeli’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında yaklaşık yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi, üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’dan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında

A.T.’nin (E-22)kullanımında ve V.S. (E-45) ile A.T.’nin (E-33)'nin yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan armada 360 gram sentetik cannabinoid, 140 gram hintkeneviri ve 12 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bulunan uyuşturuculara polis tarafından emare olarak el koyulurken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada ise bahse konu şahısların 5 Kasım tarihinde Girne'de gerçekleştirilen Gaymak Operasyonu ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.