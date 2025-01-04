Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 44 puanla lider Galatasaray, 28 puanla 5. sıradaki Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi takım 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti. Konuk takım 27. dakikada Romulo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Yunus Akgün galibiyeti Galatasaray'a getiren golü 61. dakikada attı.

Yenilmezlik serisini devam ettiren Galatasaray puanını 47 yaptı. Göztepe ise 28 puanda kaldı.

SADECE EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede kapattı.

GÖZTEPE BÜYÜKLERİ ZORLADI

Süper Lig'in bu sezonki sürpriz ekibi Göztepe, 4 büyüklere zorluk çıkardı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2, Trabzonspor'u iç sahada 2-1 yendi.

MAÇ ÖNCESİ FERDİ TAYFUR'A SAYGI

RAMS Park'ta Galatasaray - Göztepe maçı öncesi hafta içi vefat eden Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkını çalındı.