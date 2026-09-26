Karşıyaka’da teknik direktör Orçun Volkan’ın teknik ekibine yeni bir isim dahil oldu.

Maç ve Performans Analiz Uzmanı Mehmet Ekin, Orçun Volkan ile birlikte çalışmaya başladı.

Ekin, karşılaşmalar ve antrenmanlar sırasında elde edeceği verileri analiz ederek teknik direktör Orçun Volkan’a sunacak. Hazırlanacak analizlerin, takımın performansının değerlendirilmesi ve antrenman ile maç çalışmalarının planlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Karşıyaka’da teknik ekibe yapılan bu takviyeyle birlikte maç ve antrenman performansının daha detaylı şekilde takip edilmesi hedefleniyor.