Doğan Türk Birliği (DTB) ile CQUALS IFS arasında, çocuk ve gençlerin eğitim ve spor alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, CQUALS IFS Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ferdiye Ersoy ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı.

Protokole DTB Başkanı Bayar Piskobulu ile CQUALS IFS Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ferdiye Ersoy imza koyarken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul törende şahit olarak yer aldı.

İş birliği kapsamında çocuk ve gençlerin eğitim ve spor alanlarında gelişimlerinin desteklenmesi, sportif faaliyetlerin yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.