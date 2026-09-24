Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı Kulübü 2026-2027 sezonun 3. haftasında ilk kez taraftarının önüne çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Bu sezon kendi seyircisi önünde yapacağı ilk maçı için sahasını hazır hale getiren K.Kaymaklı Kulübü’nde Cumartesi günü oynayacağı Karşıyaka maçı için hazırlıklar tamamlanırken Başkan Hasan Efe’den K.Kaymaklı taraftarına takımın yanında olma çağrısı yapıldı.

K.Kaymaklı Başkanı Hasan Efe’nin çağrısı şöyle:

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün değerli taraftarlarına ve camiamıza;

2026-2027 futbol sezonunun ilk maçında, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 15.30’da Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda buluşuyoruz.

Hep birlikte daha güçlü ve daha güzel günlere ulaşmak için birlik içerisinde mücadele ederek ileriye gidebileceğimize inanıyorum.

Bu önemli günde takımımızın yanında olmak, tribünlerimizi doldurmak ve yeni sezona hep birlikte başlamak için tüm taraftarlarımızı stadımıza davet ediyorum.”

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARA DÖNER PARTİSİ

Öte yandan K.Kaymaklı Kulübü yönetimi Karşıyaka maçı öncesinde taraftarla kulüp lokalinde bir araya gelerek döner partisi gerçekleştireceğini de kulübün sosyal medya sayfasından paylaştı.