BTM 2. Lig 5. Grup’ta mücadele eden Pergama'da teknik direktör Ali Samancıoğlu ile yollar ayrıldı.

Yönetimle karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayıran Ali Samancıoğlu yaptığı paylaşımla oyuncularına teşekkür etti. Paylaşım şöyle:

“Sizinle geçirdiğimiz her antrenmanda, döktüğümüz her damla terde büyük bir gurur ve mutluluk yaşadım. Namağlup ve lider devam ettiğimiz süreci bugün itibarıyla yönetimimizin almış olduğu kararla karşılıklı anlaşarak ben ve ekip arkadaşlarım görevlerimizden ayrılıyoruz. Bana kattığınız her şey için teşekkür ederim. İnanıyorum ki gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaksınız. Hakkınızı helal edin. Başarılar sizlerle olsun”

MEHMET KARŞILI 30 YIL SONRA PERGAMA SPOR DERNEĞİ’NE DÖNDÜ

Öte yandan Pergama Kulübü, teknik kadrosunda önemli bir değişime giderken, deneyimli çalıştırıcı Mehmet Karşılı’yla anlaştı.

Mehmet Karşılı, 30 yıl önce ilk antrenörlük deneyimini yaşadığı ve iki kupa kazandığı takımına yıllar sonra geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Deneyimli teknik adam, yeni dönem öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirerek çalışmalara başladı.

Karşılı yaptığı açıklamada, “30 yıl önce ilk antrenörlüğümü yapıp 2 kupa kazandığım takımıma 30 yıl sonra geri döndüm” ifadeleriyle bu dönüşün kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Geçmişte önemli başarılar ve anılar biriktirdiği Pergama Spor Derneği’ne yeniden dönen Mehmet Karşılı’nın göreve başlaması, sarı-siyahlı camiada heyecan yarattı.