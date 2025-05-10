Les Ambassadeurs Hotel, Anneler Günü kapsamında çalışan anne ve anne adayları için özel bir etkinlik düzenledi. Kadın çalışanların hayatın her alanında üstlendikleri çok yönlü sorumluluklara dikkat çekilen buluşmada, bu özel gün birlikte kutlandı.

Etkinlikte konuşan Genel Müdür Ercan Turhan, anneliğin sadece bir unvan değil, aynı zamanda sonsuz fedakârlık, sabır ve sevgiyle şekillenen bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Turhan, “Anneler her şeyin başında geliyor. Yeri geliyor öğretmen oluyor, yeri geliyor tüm hayatı omuzlarında taşıyorlar. Büyük bir özveriyle hem iş hayatında hem de aile yaşamında varlık gösteren annelerimize ve anne adaylarımıza minnettarız. Hayatımıza kattıkları anlam, verdikleri emek ve gösterdikleri sonsuz sevgi için hepsinin Anneler Günü’nü içtenlikle kutluyorum,” dedi.

Les Ambassadeurs Hotel yönetimi, çalışanlarına bu özel günde teşekkür ederek, böyle anlamlı organizasyonların ekip ruhunu güçlendirdiğini ve kurum içindeki bağları daha da kuvvetlendirdiğini belirtti.