Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım biletini alan Galatasaray, transferde ciddi adımlar atıyor.

Özellikle kanat bölgesine dünyaca ünlü bir yıldız transferi düşünen Galatasaray'da öncelik Leroy Sane'ye verilmiş durumda.

Galatasaray, ara transfer döneminde nabız yokladığı Leroy Sane'nin durumunu yakından takip ediyor.

Bayern Münih'le yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Leroy Sane'nin alternatifi de belirlendi.

HT Spor'daki habere göre Galatasaray'ın listesindeki diğer önemli isim Inaki Williams.

Inaki Williams için Galatasaray henüz resmi bir adım atmazken, Athletic Bilbao'nun yüksek bonservis talebinin transferin önündeki en büyük engel olduğu ifade edildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkıp 3838 dakika süre alan Inaki Williams, 11 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.