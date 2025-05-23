Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynananan maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının da büyük bir bölümü golsüz geçilirken Bandırmaspor, 90+2'de Marco Paixao'yla öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Bandırmaspor maçı 1-0 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanarak rövanş karşılaşmasına büyük bir avantajla başlayan Bandırmaspor, bu sonuçla 90 dakika sonunda adını play-off finaline yazdıran takım oldu.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalde 1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada bitiren Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşılaşacak.