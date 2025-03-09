Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıktı.

Galatasaray ilk yarısını geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Bununla birlikte yenilgisiz serisi devam eden Galatasaray 68 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer aldı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Sarı kart gören Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Günay Güvenç hakeme gösterdiği tepkiler nedeniyle, Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında kırmızı kart gördü ve tribüne çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in kafayla indirdiği topu Sara, Frankowski'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

10. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cordova, kafayla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir, ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Hadergjonaj'ın çizgide kontrol ederek içeriye doğru gönderdiği topu Vilhena, sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Barış Alper, Cordova'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39. dakikada topla çıkmaya çalışan Galatasaray'da Frankowski'ye baskı yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi yakınından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mario Lemina kafa topunda elini açtığı ve rakibine müdahale yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

51. dakikada kaleci Ertuğrul, Barış Alper'in şutunu çeldi dönen top Aliti'ye çarparak ağlara gitti.

57. dakikada Muslera itirazları sonrasında sarı kart gördü. Devre arasında Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesi nedeniyle kadroda yedek kaleci kalmadı.

62. dakikada Barış Alper'in arka direğe ortasında Victor Osimhen kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Victor Osimhen, Süper Lig'deki 17 golünü kaydetti.