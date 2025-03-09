Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı.

İyilik Gönüllüleri aracılığıyla topluma iyilik medeniyetini aşılamayı hedefleyen kurum, bu özel günde cezaevi kadın personelini ve kadın mahkûmlarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, günün anlamını paylaşarak kısa bir konuşma gerçekleştiren Evkaf İyilik Gönüllüleri, hediyeler dağıtarak bu anlamlı güne küçük bir anı bırakmayı da ihmal etmedi.

Duygusal anların yaşandığı bu ziyaret, kadın personel ve mahkumlarda anlamlı bir iz bıraktı. Bu vesileyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.